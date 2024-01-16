(Масюк) Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
1954
Сын: Романченко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Романченко Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1955
Рождение ребёнка
1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017