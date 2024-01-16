(Масюк) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Масюк) Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Около 1929 г.р.

Дети

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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Масюк (masyuk) Кузьма Гаврилович (Kuzma Gavrilovich)

Мать: Масюк Софья Исаковна

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романченко Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Романченко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Романченко Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романченко Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романченко Алексей Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романченко Алексей Трофимович

Смерть
2017
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