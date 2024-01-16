Романченко Алексей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1929
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Отец: Романченко Трофим Иванович
Мать: Романченко Екатерина?
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
1954
Сын: Романченко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1955
Рождение ребёнка
1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кузьминична
Смерть
2003