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Романченко Алексей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Романченко Трофим Иванович

Мать: Романченко Екатерина?

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1954

Сын: Романченко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кузьминична

Смерть
2003
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