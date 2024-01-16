Романченко Екатерина?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Романченко Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Романченко Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романченко Трофим Иванович
Смерть
Неизвестно