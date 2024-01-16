Романченко Екатерина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко Екатерина?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Романченко Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Романченко Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романченко Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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