Казимиров (Басов) Прокопий Иосифович (Николаевич)
Место рождения
Дата рождения15.03.1908
Дата смерти25.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908
Отец: Басов Николай Федорович
Мать: Басова Феодора Андреевна
Родной отец Басов Николай. Усыновлен в семь лет Казимировым Иосифом Егоровичем
Рождение ребёнка
15.01.1929
Дочь: Казимирова Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна
Рождение ребёнка
21.02.1931
Дочь: Казимирова Галина Прокопьевна
Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.07.1936
Сын: Казимиров Анатолий Прокопьевич
Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1941
Дочь: Казимирова Людмила Прокопьевна
Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1948
Сын: Казимиров Сергей Прокопьевич
Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1952
Дочь: Казимирова Валентина Прокопьевна
Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казимирова Анна Петровна
Смерть
25.05.1964