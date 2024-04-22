Казимиров (Басов) Прокопий Иосифович (Николаевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казимиров (Басов) Прокопий Иосифович (Николаевич)

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Место рождения

Большескаредная, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

15.03.1908

Дата смерти

25.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1908

Отец: Басов Николай Федорович

Мать: Басова Феодора Андреевна

Большескаредная, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Родной отец Басов Николай. Усыновлен в семь лет Казимировым Иосифом Егоровичем
Рождение ребёнка
15.01.1929

Дочь: Казимирова Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна

Большескаредная, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.02.1931

Дочь: Казимирова Галина Прокопьевна

Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна

Большескаредная, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.07.1936

Сын: Казимиров Анатолий Прокопьевич

Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1941

Дочь: Казимирова Людмила Прокопьевна

Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1948

Сын: Казимиров Сергей Прокопьевич

Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1952

Дочь: Казимирова Валентина Прокопьевна

Мать ребёнка: Казимирова Анна Петровна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казимирова Анна Петровна

Смерть
25.05.1964
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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