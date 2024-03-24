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Казимирова Людмила Прокопьевна
Казимирова Людмила Прокопьевна
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Древо
Место рождения
Асбест
, Асбестовский, Свердловская область
Дата рождения
10.08.1941
Пол
Женский
Отец
Казимиров (Басов) Прокопий Иосифович (Николаевич)
1908 г.р.
Мать
Казимирова (Сазонова) Анна Петровна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1941
Отец:
Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)
Мать:
Казимирова Анна Петровна
Асбест
, Асбестовский, Свердловская область
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