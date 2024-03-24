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Казимирова Людмила Прокопьевна

Место рождения

Асбест, Асбестовский, Свердловская область

Дата рождения

10.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1941

Отец: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)

Мать: Казимирова Анна Петровна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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