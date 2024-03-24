Казимирова (Сазонова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти16.07.1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Сазонов Петр Фомич
Рождение ребёнка
15.01.1929
Дочь: Казимирова Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)
Рождение ребёнка
21.02.1931
Дочь: Казимирова Галина Прокопьевна
Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)
Рождение ребёнка
16.07.1936
Сын: Казимиров Анатолий Прокопьевич
Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1941
Дочь: Казимирова Людмила Прокопьевна
Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)
Рождение ребёнка
16.09.1948
Сын: Казимиров Сергей Прокопьевич
Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)
Рождение ребёнка
17.01.1952
Дочь: Казимирова Валентина Прокопьевна
Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1959