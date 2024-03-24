Казимирова (Сазонова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казимирова (Сазонова) Анна Петровна

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Место рождения

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

16.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сазонов Петр Фомич

Мать: не указана

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.01.1929

Дочь: Казимирова Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)

Большескаредная, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.02.1931

Дочь: Казимирова Галина Прокопьевна

Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)

Большескаредная, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
16.07.1936

Сын: Казимиров Анатолий Прокопьевич

Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1941

Дочь: Казимирова Людмила Прокопьевна

Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1948

Сын: Казимиров Сергей Прокопьевич

Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1952

Дочь: Казимирова Валентина Прокопьевна

Отец ребёнка: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казимиров Прокопий Иосифович (Николаевич)

Смерть
16.07.1959
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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