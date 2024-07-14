Сазонова (Обухова) Акулина Павловна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти06.11.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Обухов Павел Андреевич
Мать: Обухова Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазонов Петр Фомич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Сазонов Егор (Георгий) Петрович
Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Казимирова (Сазонова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич
Рождение ребёнка
19.12.1909
Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич
Рождение ребёнка
15.04.1912
Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич
Рождение ребёнка
18.10.1918
Дочь: (Сазонова) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич
Рождение ребёнка
29.12.1923
Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич
Рождение ребёнка
23.12.1926
Дочь: Кулишенко (Сазонова) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Сазонов Петр Фомич
Смерть
06.11.1957
Монетный, Березовский, Свердловская область