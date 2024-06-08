Сазонов Егор (Георгий) Петрович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонов Егор (Георгий) Петрович

Место рождения

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Сазонов Петр Фомич

Мать: Сазонова (Обухова) Акулина Павловна

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Ксения Григорьевна

Рождение ребёнка
03.02.1929

Дочь: (Сазонова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Сазонова Ксения Григорьевна

Кармацкая, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.03.1932

Сын: Сазонов Павел Егорович

Мать ребёнка: Сазонова Ксения Григорьевна

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Смерть
1944
Погиб в ВОВ

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