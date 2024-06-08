Сазонов Егор (Георгий) Петрович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1929
Дочь: (Сазонова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Сазонова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
15.03.1932
Мать ребёнка: Сазонова Ксения Григорьевна
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Смерть
1944
Погиб в ВОВ