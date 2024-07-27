Басова Феодора Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Басова) Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Басов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Басов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Басов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Басов Николай Федорович
Рождение ребёнка
15.03.1908
Сын: Казимиров (Басов) Прокопий Иосифович (Николаевич)
Отец ребёнка: Басов Николай Федорович
Большескаредная, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Родной отец Басов Николай. Усыновлен в семь лет Казимировым Иосифом Егоровичем
Смерть
Неизвестно