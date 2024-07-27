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Басова Феодора Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басов Николай Федорович

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Басова) Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Басов Николай Федорович

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Басов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Басов Николай Федорович

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Басов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Басов Николай Федорович

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.03.1908

Сын: Казимиров (Басов) Прокопий Иосифович (Николаевич)

Отец ребёнка: Басов Николай Федорович

Большескаредная, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Родной отец Басов Николай. Усыновлен в семь лет Казимировым Иосифом Егоровичем
Смерть
Неизвестно

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