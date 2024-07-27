Басов Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения03.05.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1858 ст.
Отец: Басов Федор Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Басова Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Басова) Дарья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Басова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Басова) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Басова) Евфросинья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Басова) Евфимия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Басова) Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Басова Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Басов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Басова Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Басова Феодора Андреевна
Рождение ребёнка
15.03.1908
Сын: Казимиров (Басов) Прокопий Иосифович (Николаевич)
Мать ребёнка: Басова Феодора Андреевна
Большескаредная, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Родной отец Басов Николай. Усыновлен в семь лет Казимировым Иосифом Егоровичем
Смерть
Неизвестно