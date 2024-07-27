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Басов Николай Федорович

Место рождения

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

03.05.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1858 ст.

Отец: Басов Федор Ефимович

Мать: Басова Анастасия Семеновна

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басова Феодора Андреевна

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Басов Егор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Басова) Дарья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Басова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Басова) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Басова) Евфросинья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Басов Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Басова) Евфимия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Басова) Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Басова Феодора Андреевна

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Басов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Басова Феодора Андреевна

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Басов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Басова Феодора Андреевна

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.03.1908

Сын: Казимиров (Басов) Прокопий Иосифович (Николаевич)

Мать ребёнка: Басова Феодора Андреевна

Большескаредная, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Родной отец Басов Николай. Усыновлен в семь лет Казимировым Иосифом Егоровичем
Смерть
Неизвестно

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