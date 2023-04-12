(Болдарева) Феврония Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Болдарева) Феврония Емельяновна

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

?.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Емельян

Мать: Наталья

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдарев Афиноген Иванович

Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Жила долго
Рождение ребёнка
02.02.1916

Дочь: Вековищева (Болдарева) Ксения Афиногеновна

Отец ребёнка: Болдарев Афиноген Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.05.1922

Сын: Болдырев (Болдарев) Егор Афиногенович

Отец ребёнка: Болдарев Афиноген Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
?.03.1969
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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