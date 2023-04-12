(Болдарева) Феврония Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смерти?.03.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Жила долго
Рождение ребёнка
02.02.1916
Дочь: Вековищева (Болдарева) Ксения Афиногеновна
Отец ребёнка: Болдарев Афиноген Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1922
Сын: Болдырев (Болдарев) Егор Афиногенович
Отец ребёнка: Болдарев Афиноген Иванович
Смерть
?.03.1969