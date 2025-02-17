Болдарев Афиноген Иванович
мужской, родился Около 1893 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецБолдарев (Болдырев) Иван СемёновичВычислено 1847 ст. г.р.
МатьБолдарева Ирина ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
(Болдарева) Феврония Емельяновна1893 ст. г.р.
Дети
Вековищева (Болдарева) Ксения Афиногеновна02.02.1916 г.р.
Болдырев (Болдарев) Егор Афиногенович05.05.1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1916
Дочь: Вековищева (Болдарева) Ксения Афиногеновна
Мать ребёнка: (Болдарева) Феврония Емельяновна
Рождение ребёнка
05.05.1922
Сын: Болдырев (Болдарев) Егор Афиногенович
Мать ребёнка: (Болдарева) Феврония Емельяновна
Работа или профессия
1932
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно