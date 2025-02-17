Болдарев Афиноген Иванович Около 1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Болдарев Афиноген Иванович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Около 1893 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
Болдарев (Болдырев) Иван СемёновичВычислено 1847 ст. г.р.
Мать
Болдарева Ирина ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
(Болдарева) Феврония Емельяновна1893 ст. г.р.
Дети
Вековищева (Болдарева) Ксения Афиногеновна02.02.1916 г.р.
Болдырев (Болдарев) Егор Афиногенович05.05.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: Болдарев (Болдырев) Иван Семёнович

Мать: Болдарева Ирина Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Болдарева) Феврония Емельяновна

Работа или профессия
Неизвестно

Крестьянин-ЕДИНОЛИЧНИК

Рождение ребёнка
02.02.1916

Дочь: Вековищева (Болдарева) Ксения Афиногеновна

Мать ребёнка: (Болдарева) Феврония Емельяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
05.05.1922

Сын: Болдырев (Болдарев) Егор Афиногенович

Мать ребёнка: (Болдарева) Феврония Емельяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Работа или профессия
1932
Томск, город Томск, Томская область

Кулак. Была 1 лошадь только. Был раскулачен и сослан в Сибирь. Вернулся с семьей. Заболел( кровь из зада) и умер

Смерть
Неизвестно

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