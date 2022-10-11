Вековищева (Болдарева) Ксения Афиногеновна 02.02.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вековищева (Болдарева) Ксения Афиногеновна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 02.02.1916, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла 16.11.2003, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Болдарев Афиноген ИвановичОколо 1893 ст. г.р.
Мать
(Болдарева) Феврония Емельяновна1893 ст. г.р.
Супруги
Вековищев Василий МихайловичОколо 1915 г.р.
Давыдов Иван Селиванович23.09.1901 г.р.
Дети
Вековищев Иван ВасильевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1916

Отец: Болдарев Афиноген Иванович

Мать: (Болдарева) Феврония Емельяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вековищев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Вековищев Василий Михайлович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Иван Селиванович

Жили в сожительстве. Не расписывались

Место жительства
Неизвестно
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Она помогла моему деду Свирину Николаю Егоровичу, когда его мать Ксению на полгода упекли за колосок. Жил у нее

Бракосочетание
1932

Муж: Вековищев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
14.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вековищев Василий Михайлович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
16.11.2003
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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