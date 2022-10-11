Вековищева (Болдарева) Ксения Афиногеновна
женский, родилась 02.02.1916, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла 16.11.2003, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
ОтецБолдарев Афиноген ИвановичОколо 1893 ст. г.р.
Мать(Болдарева) Феврония Емельяновна1893 ст. г.р.
Супруги
Вековищев Василий МихайловичОколо 1915 г.р.
Давыдов Иван Селиванович23.09.1901 г.р.
Дети
Вековищев Иван ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вековищев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Вековищев Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
14.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вековищев Василий Михайлович
Смерть
16.11.2003