Вековищев Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВековищев Василий Михайлович

Вековищев Василий Михайлович

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Вековищев Михаил

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1932

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Было своё дело. Крутили веревки предположительно из конопли.
Смерть
1939
Участник Финской войны. Убит на войне