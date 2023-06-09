Вековищев Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1915
Дата смерти1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Вековищев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
1932
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Было своё дело. Крутили веревки предположительно из конопли.
Смерть
1939
Участник Финской войны. Убит на войне