Вековищев Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Вековищев Михаил

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Дети
Вековищев Василий МихайловичОколо 1915 г.р.
Вековищев Дмитрий МихайловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вековищев Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вековищев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Вековищев Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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