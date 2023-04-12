Вековищев Михаил
мужской, родился Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
Дети
Вековищев Василий МихайловичОколо 1915 г.р.
Вековищев Дмитрий МихайловичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вековищев Яков Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вековищев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Вековищев Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно