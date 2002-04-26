Болдырев (Болдарев) Егор Афиногенович
Место рождения
Дата рождения05.05.1922
Дата смерти26.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922
Отец: Болдарев Афиноген Иванович
Мать: Феврония Емельяновна
Военная награда
1945
Участник ВОВ, Русско-японской войны Медаль «За боевые заслуги» 17.08.1945 Медаль «За победу над Японией» 30.09.1945
Рождение ребёнка
07.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болдырева Неизв Неизв
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болдырева Неизв Неизв
Военная служба
Неизвестно
Ефрейтор. НКВД Во время японской войны спал однажды и прижимался к товарищу, чтоб теплее было. Проснулся, а рядом был труп японца
Смерть
26.04.2002