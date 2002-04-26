Болдырев (Болдарев) Егор Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев (Болдарев) Егор Афиногенович

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.05.1922

Дата смерти

26.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922

Отец: Болдарев Афиноген Иванович

Мать: Феврония Емельяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Военная награда
1945
Участник ВОВ, Русско-японской войны Медаль «За боевые заслуги» 17.08.1945 Медаль «За победу над Японией» 30.09.1945
Рождение ребёнка
07.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдырева Неизв Неизв

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Неизв Неизв

Военная служба
Неизвестно
Ефрейтор. НКВД Во время японской войны спал однажды и прижимался к товарищу, чтоб теплее было. Проснулся, а рядом был труп японца
Смерть
26.04.2002
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область