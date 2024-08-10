Кириллов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1913
Дата смерти08.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириллова (Чудакова) Анастасия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1937
Дочь: Кувыркина (Кириллова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Кириллова (Чудакова) Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Кириллов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кириллова (Чудакова) Анастасия Сергеевна
Смерть
08.12.1979