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Кириллов Николай Николаевич

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Место рождения

Гнездцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.05.1913

Дата смерти

08.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1913

Отец: Кириллов Николай Кириллович

Мать: Кириллова (Кабанова) Агафья Петровна

Гнездцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова (Чудакова) Анастасия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова (Чудакова) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
20.08.1937

Дочь: Кувыркина (Кириллова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Кириллова (Чудакова) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Кириллов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кириллова (Чудакова) Анастасия Сергеевна

Смерть
08.12.1979

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