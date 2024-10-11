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Кириллов Николай Кириллович

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Место рождения

Гнездцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Кириллов Кирилл

Мать: не указана

Гнездцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кириллова Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириллов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кириллова Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
05.05.1913

Сын: Кириллов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кириллова (Кабанова) Агафья Петровна

Гнездцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.01.1917 ст.

Сын: Кириллов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кириллова (Кабанова) Агафья Петровна

Гнездцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1919

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