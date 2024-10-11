Кириллов Николай Кириллович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Кириллов Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кириллова Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириллов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кириллова Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1913
Сын: Кириллов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кириллова (Кабанова) Агафья Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1917 ст.
Мать ребёнка: Кириллова (Кабанова) Агафья Петровна
Смерть
1919