деревня Сергиевское, деревня Сергиевское, Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Сергиевское

Калининский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Новоторжский уезд
7784Сергиевское, с. вл.при рч. Роске.261539159171Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Новоторжский уезд
С. Сергиевское с дер.2Нат. Алекс. Давыдова7147204

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Новоторжский уезд, Владыченская волость
208. Сергиевское, село бывшее владельческое, при реке Роске, дворов 44, жителей 216, церковь православная, лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Новоторжский уезд, Марьинская волость
37Сергиевское59

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калининский район
111136Сергиевскоедеревня57°00'35°24'O-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калининский муниципальный район, Медновское сельское поселение
28620438241д Сергиевскоедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close