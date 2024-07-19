Кириллова (Чудакова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Чудакова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Букарево, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Букарево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириллов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
20.08.1937

Дочь: Кувыркина (Кириллова) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Кириллов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Кириллов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кириллов Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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