Кириллова (Чудакова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кириллов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1937
Дочь: Кувыркина (Кириллова) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Кириллов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Кириллов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кириллов Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно