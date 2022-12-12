Корсакова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсакова Мария Андреевна

Корсакова Мария Андреевна

avatar

Место рождения

Бебелево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бебелево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бебелево в 1834 - Боброво
Рождение ребёнка
25.02.1867

Дочь: Андреева Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Корсаков Владимир Михайлович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсаков Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close