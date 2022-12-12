Корсакова Мария Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бебелево в 1834 - Боброво
Рождение ребёнка
25.02.1867
Дочь: Андреева Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Корсаков Владимир Михайлович
Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно