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Купцов Феопемт Владимирович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Купцов Владимир Михайлович

Мать: Купцова Мария Андреевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-189 Восприемники: Воинка - Яков Сергеевич и крестьянская дочь девица Варвара Владимировна
Бракосочетание
1891 ст.

Жена: Купцова Анастасия Тимофеевна

ГАКО 33-4-342 Жених: Воинка, сын кр-на Владимира Михайлова Купцова, Феопемпт Купцов (19 лет, первый брак) Невеста: Фитинино, Тимофея Стефанова дочь девица Анастасия Тимофеева Поручители по жениху: ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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