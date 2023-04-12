Купцов Феопемт Владимирович
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
ГАКО 33-4-189 Восприемники: Воинка - Яков Сергеевич и крестьянская дочь девица Варвара Владимировна
Бракосочетание
1891 ст.
ГАКО 33-4-342 Жених: Воинка, сын кр-на Владимира Михайлова Купцова, Феопемпт Купцов (19 лет, первый брак) Невеста: Фитинино, Тимофея Стефанова дочь девица Анастасия Тимофеева Поручители по жениху: ... Показать все
Смерть
Неизвестно