Усачёва (Купцова) Варвара Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.12.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1858 ст.
Бракосочетание
26.09.1876 ст.
ГАКО 33-4-309 Воинка - Тихон Михайлович, 21 год, первый брак Воинка - Варвара Владимировна, 18 лет, первый брак Поручители: по жениху: Воинка, Семён Иванович и Феофан Михайлович по невесте: Воинка, ... Показать все
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Беспалова (Усачёва) Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Усачёв Тихон Михайлович
ГАКО 33-4-326 Восприемники: Алексей Васильевич Гуськов и кр-ая жена вдова Наталья Михайловна Нелюшкина
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Ермакова (Усачёва) Агафья Тихоновна
Отец ребёнка: Усачёв Тихон Михайлович
ГАКО 33-4-350 Восприемники: Воинка - Семён Меркурьевич Фёдоров и кр-ая жена Улания Васильевна Парфёнова
Рождение ребёнка
1895 ст.
Отец ребёнка: Усачёв Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Отец ребёнка: Усачёв Тихон Михайлович
ГАКО 33-4-676 Восприемники: Семён Меркурьевич Феодоров и крестьянка Анастасия Тимофеевна Купцова
Смерть
Неизвестно