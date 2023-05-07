Усачёва (Купцова) Варвара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачёва (Купцова) Варвара Владимировна

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.12.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1858 ст.

Отец: Купцов Владимир Михайлович

Мать: Купцова Мария Андреевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.09.1876 ст.

Муж: Усачёв Тихон Михайлович

ГАКО 33-4-309 Воинка - Тихон Михайлович, 21 год, первый брак Воинка - Варвара Владимировна, 18 лет, первый брак Поручители: по жениху: Воинка, Семён Иванович и Феофан Михайлович по невесте: Воинка, ... Показать все
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Беспалова (Усачёва) Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Усачёв Тихон Михайлович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-326 Восприемники: Алексей Васильевич Гуськов и кр-ая жена вдова Наталья Михайловна Нелюшкина
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Ермакова (Усачёва) Агафья Тихоновна

Отец ребёнка: Усачёв Тихон Михайлович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-350 Восприемники: Воинка - Семён Меркурьевич Фёдоров и кр-ая жена Улания Васильевна Парфёнова
Рождение ребёнка
1895 ст.

Сын: Усачёв Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Усачёв Тихон Михайлович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Усачёв Иван Тихонович

Отец ребёнка: Усачёв Тихон Михайлович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-676 Восприемники: Семён Меркурьевич Феодоров и крестьянка Анастасия Тимофеевна Купцова
Смерть
Неизвестно

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