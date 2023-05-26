село Боброво, село Боброво, Калужский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Боброво

Калужский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Справочник краеведов, исследователей и реконструкторов

ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Арц ВикаМатериалы в наличии: проиндексирована исповедная ведомость 1851 г. прихода Михаило-Архангельской церкви в с. Боброво + записи метрических книг (с 1800 по 1818 гг. частичн Показать все https://vk.com/club219067301

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
147Боброво, с. вл.при рч. Угрежке.16½1537173184Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Бобровская волость
7. Боброво и Чувашево, село и деревня бывшая владельческая, при речке Угреше, дворов 64, жителей 460, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Калужский уезд, Бобровская волость
село Боброво
Калужская губерния, Калужский уезд
село Боброво
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