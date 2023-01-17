Андреева (Корсакова) Евдокия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Корсакова) Евдокия Владимировна

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Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.02.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1867

Отец: Корсаков Владимир Михайлович

Мать: Корсакова Мария Андреевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
29.09.1885 ст.

Муж: Андреев Григорий Алексеевич

33-4-327
Рождение ребёнка
13.01.1890 ст.

Сын: Андреев Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Алексеевич

Фитинино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.12.1898 ст.

Дочь: Чумакова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Андреев Григорий Алексеевич

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
33-4-364
Рождение ребёнка
11.03.1901 ст.

Дочь: Таисина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Андреев Григорий Алексеевич

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
33-4-371 Восприемники: д. Фитинино Семён (?) Егорович Курочкин и той же деревни крестьянская жена Агриппина Николаевна Дроздова
Рождение ребёнка
14.10.1909 ст.

Сын: Андреев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Андреев Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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