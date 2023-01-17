Андреева (Корсакова) Евдокия Владимировна
Место рождения
Дата рождения25.02.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1867
Бракосочетание
29.09.1885 ст.
33-4-327
Рождение ребёнка
13.01.1890 ст.
Сын: Андреев Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Андреев Григорий Алексеевич
Фитинино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.12.1898 ст.
Дочь: Чумакова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Андреев Григорий Алексеевич
33-4-364
Рождение ребёнка
11.03.1901 ст.
Дочь: Таисина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Андреев Григорий Алексеевич
33-4-371 Восприемники: д. Фитинино Семён (?) Егорович Курочкин и той же деревни крестьянская жена Агриппина Николаевна Дроздова
Рождение ребёнка
14.10.1909 ст.
Сын: Андреев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Андреев Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно