Жорина Елена Филипповна (Родионовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖорина Елена Филипповна (Родионовна)

Жорина Елена Филипповна (Родионовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1898 ст.

Муж: Жорин Василий Софронович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1899 ст.

Дочь: Лосева Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1900 ст.

Дочь: Жорина Зинаида Васильева

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1902 ст.

Сын: Жорин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1903 ст.

Дочь: Жорина Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
19.01.1905 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Ксения Степановна Жорина
Рождение ребёнка
02.07.1905 ст.

Сын: Жорин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1907 ст.

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1909 ст.

Дочь: Жорина Анна Васильева

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1910 ст.

Сын: Жорин Пётр Васильев

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1911 ст.

Сын: Жорин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1914 ст.

Сын: Жорин Пётр Васильев

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1916 ст.

Дочь: Жорина Вера Васильева

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1918 ст.

Сын: Жорин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1920

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close