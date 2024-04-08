Жорина Елена Филипповна (Родионовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Лосева Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Дочь: Жорина Зинаида Васильева
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Дочь: Жорина Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Дочь: Жорина Анна Васильева
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Сын: Жорин Пётр Васильев
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Сын: Жорин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Сын: Жорин Пётр Васильев
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Дочь: Жорина Вера Васильева
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Жорин Василий Софронович