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Жорин Александр Васильевич

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.07.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1911 ст.

Отец: Жорин Василий Софронович

Мать: Жорина Елена Филипповна (Родионовна)

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
31.07.1911 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Мирон Константинович Слаев, Агафья Константиновна Слаева
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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