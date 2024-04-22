Жорин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖорин Михаил Васильевич

Жорин Михаил Васильевич

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1905 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1905 ст.

Отец: Жорин Василий Софронович

Мать: Жорина Елена Филипповна (Родионовна)

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
03.07.1905 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Алексей Софронович Жорин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1942
Причина смерти: пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close