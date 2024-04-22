Дерибин Иван Трифанович
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Дерибин Трифан Оксенович
Мать: Дерибина Елена Тарасовна
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: Дерибина Федосья Федотовна
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Дерибина Федосья Федотовна
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Дерибина Федосья Федотовна
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Дерибина Федосья Федотовна
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Дерибина Федосья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1765