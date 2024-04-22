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Дерибин Иван Трифанович

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Дерибин Трифан Оксенович

Мать: Дерибина Елена Тарасовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1712

Сын: Дерибин Федор Иванович

Мать ребёнка: Дерибина Федосья Федотовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Дерибин Илья Иванович

Мать ребёнка: Дерибина Федосья Федотовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Дерибин Антон Иванович

Мать ребёнка: Дерибина Федосья Федотовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Дерибин Антон Иванович

Мать ребёнка: Дерибина Федосья Федотовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Дерибин Фефил Иванович

Мать ребёнка: Дерибина Федосья Федотовна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерибина Федосья Федотовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1765
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