Дерибина (Зотикова) Федосья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибина (Зотикова) Федосья Федотовна

Место рождения

Верхнеконская, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1689

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнеконская, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1712

Сын: Дерибин Федор Иванович

Отец ребёнка: Дерибин Иван Трифанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Дерибин Илья Иванович

Отец ребёнка: Дерибин Иван Трифанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Дерибин Антон Иванович

Отец ребёнка: Дерибин Иван Трифанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Дерибин Антон Иванович

Отец ребёнка: Дерибин Иван Трифанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Дерибин Фефил Иванович

Отец ребёнка: Дерибин Иван Трифанович

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Иван Трифанович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1765
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