Дерибина (Зотикова) Федосья Федотовна
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смерти1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Рождение ребёнка
1712
Отец ребёнка: Дерибин Иван Трифанович
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Дерибин Иван Трифанович
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Дерибин Иван Трифанович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Дерибин Иван Трифанович
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Дерибин Иван Трифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1765