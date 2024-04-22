Дерибин Трифан Оксенович
Место рождения
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Оксенко Тимофеевич
Рождение ребёнка
1689
Мать ребёнка: Дерибина Елена Тарасовна
Рождение ребёнка
1702
Сын: Дерибин Кирило Трифанович
Мать ребёнка: Дерибина Елена Тарасовна
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Дерибина Елена Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерибин Лазарь Трифанович
Мать ребёнка: Дерибина Елена Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дерибина Елена Тарасовна
Смерть
Неизвестно