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Дерибин Трифан Оксенович

Место рождения

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Оксенко Тимофеевич

Мать: не указана

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1689

Сын: Дерибин Иван Трифанович

Мать ребёнка: Дерибина Елена Тарасовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Дерибин Кирило Трифанович

Мать ребёнка: Дерибина Елена Тарасовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Дерибин Федор Трифанович

Мать ребёнка: Дерибина Елена Тарасовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерибин Лазарь Трифанович

Мать ребёнка: Дерибина Елена Тарасовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерибина Елена Тарасовна

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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