Дерибина Елена Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1689
Отец ребёнка: Дерибин Трифан Оксенович
Рождение ребёнка
1702
Сын: Дерибин Кирило Трифанович
Отец ребёнка: Дерибин Трифан Оксенович
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Дерибин Трифан Оксенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерибин Лазарь Трифанович
Отец ребёнка: Дерибин Трифан Оксенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно