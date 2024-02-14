Дерибина Елена Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерибина Елена Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Дерибин Иван Трифанович

Отец ребёнка: Дерибин Трифан Оксенович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Дерибин Кирило Трифанович

Отец ребёнка: Дерибин Трифан Оксенович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Дерибин Федор Трифанович

Отец ребёнка: Дерибин Трифан Оксенович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерибин Лазарь Трифанович

Отец ребёнка: Дерибин Трифан Оксенович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерибин Трифан Оксенович

Селище, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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