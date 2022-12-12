Немиров Николай Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиОколо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Бракосочетание
11.05.1824
Книга для записи брачных обысков Иоанно-Предтеченской Пустынской церкви г. Вологда https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/656140#35
Рождение ребёнка
23.05.1826
Сын: Немиров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Немирова Евдокия Федоровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655466#44
Рождение ребёнка
22.02.1828
Сын: Немиров Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Немирова Евдокия Федоровна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655466#52
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Немирова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Залевина Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Немирова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845
Дочь: Чувашина Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Немирова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
23.05.1849
Жена: Немирова Ольга Петровна
вторая жена https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/656140#75
Смерть
Около 1849
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663681#93