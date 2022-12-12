Немиров Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немиров Николай Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Около 1849

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Немиров Александр Андреевич

Мать: Немирова Прасковья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Бракосочетание
11.05.1824

Жена: Немирова Евдокия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Книга для записи брачных обысков Иоанно-Предтеченской Пустынской церкви г. Вологда https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/656140#35
Рождение ребёнка
23.05.1826

Сын: Немиров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Немирова Евдокия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655466#44
Рождение ребёнка
22.02.1828

Сын: Немиров Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Немирова Евдокия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655466#52
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Немирова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Залевина Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Немирова Евдокия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845

Дочь: Чувашина Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Немирова Евдокия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
23.05.1849

Жена: Немирова Ольга Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
вторая жена https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/656140#75
Смерть
Около 1849
Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663681#93
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