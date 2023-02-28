Залевина (Немирова) Маргарита Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залевина (Немирова) Маргарита Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Немиров Николай Александрович

Мать: Немирова Евдокия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
17.01.1865

Муж: Залевин Алексей Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.02.1875

Сын: Залевин Мелентий Алексеевич

Отец ребёнка: Залевин Алексей Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Залевин Алексей Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Еликанида Алексеевна

Отец ребёнка: Залевин Алексей Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Залевин Алексей Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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