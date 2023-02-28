Залевина (Немирова) Маргарита Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Бракосочетание
17.01.1865
Рождение ребёнка
12.02.1875
Сын: Залевин Мелентий Алексеевич
Отец ребёнка: Залевин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Залевин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Еликанида Алексеевна
Отец ребёнка: Залевин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Залевин Алексей Сергеевич
Смерть
Неизвестно