Немирова (Коноплева) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1824
Книга для записи брачных обысков Иоанно-Предтеченской Пустынской церкви г. Вологда https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/656140#35
Рождение ребёнка
23.05.1826
Сын: Немиров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Немиров Николай Александрович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655466#44
Рождение ребёнка
22.02.1828
Сын: Немиров Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Немиров Николай Александрович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655466#52
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Немиров Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Залевина Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Немиров Николай Александрович
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845
Дочь: Чувашина Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Немиров Николай Александрович
Смерть
Неизвестно