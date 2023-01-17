Немирова (Коноплева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирова (Коноплева) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1824

Муж: Немиров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Книга для записи брачных обысков Иоанно-Предтеченской Пустынской церкви г. Вологда https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/656140#35
Рождение ребёнка
23.05.1826

Сын: Немиров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Немиров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655466#44
Рождение ребёнка
22.02.1828

Сын: Немиров Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Немиров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/655466#52
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Немиров Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Залевина Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Немиров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845

Дочь: Чувашина Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Немиров Николай Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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