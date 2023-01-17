Немирова (Мясникова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Мясников Василий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1780
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#5
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Немиров Василий Александрович
Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Немиров Константин Александрович
Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Немиров Николай Александрович
Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Смерть
Неизвестно