Немирова (Мясникова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирова (Мясникова) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Мясников Василий Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1780

Муж: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#5
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Немиров Василий Александрович

Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Немиров Константин Александрович

Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Немиров Николай Александрович

Отец ребёнка: Немиров Александр Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Смерть
Неизвестно
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