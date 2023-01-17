Немиров Василий Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти21.10.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Немиров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Немирова Ольга Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немирова Ольга Андреевна
Смерть
21.10.1833
Похоронен на Введенском кладбище в г. Вологда