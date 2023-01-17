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Немиров Василий Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

21.10.1833

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Немиров Александр Андреевич

Мать: Немирова Прасковья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Немиров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Немирова Ольга Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Ольга Андреевна

Смерть
21.10.1833
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похоронен на Введенском кладбище в г. Вологда
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