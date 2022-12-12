Немирова Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирова Ольга Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.03.1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Немиров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Немиров Василий Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немиров Василий Александрович

Смерть
02.03.1827
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Похоронена на Введенском кладбище в г. Вологда
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