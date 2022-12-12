Немирова Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.03.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Немиров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Немиров Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1827
Похоронена на Введенском кладбище в г. Вологда