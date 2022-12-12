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Немиров Константин Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Немиров Александр Андреевич

Мать: Немирова Прасковья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Немиров Владимир Константинович

Мать ребёнка: Немирова Елизавета Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Немиров Кирилл Константинович

Мать ребёнка: Немирова Елизавета Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Васильевна

Смерть
Около 1850
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