Немиров Константин Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/663688#143
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Немиров Владимир Константинович
Мать ребёнка: Немирова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Немиров Кирилл Константинович
Мать ребёнка: Немирова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Васильевна
Смерть
Около 1850