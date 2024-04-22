Воейкова (Шиловская) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоейкова (Шиловская) Анна Степановна

Воейкова (Шиловская) Анна Степановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.01.1826

Дата смерти

20.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
31.01.1826
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.02.1850

Муж: Воейков Пётр Степанович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Воейков Степан Петрович

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.04.1853

Дочь: Селезнёва Вера Петровна

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.08.1854

Сын: Воейков Иван Петрович

Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.07.1894
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
22.07.1894
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close