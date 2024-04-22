Воейкова (Шиловская) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения26.01.1826
Дата смерти20.07.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1826
Крещение
31.01.1826
Бракосочетание
24.02.1850
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
04.04.1853
Дочь: Селезнёва Вера Петровна
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Рождение ребёнка
25.08.1854
Отец ребёнка: Воейков Пётр Степанович
Смерть
20.07.1894
Похороны
22.07.1894