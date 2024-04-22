Воейков Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения25.08.1854
Дата смерти07.05.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1854
Отец: Воейков Пётр Степанович
Мать: Воейкова Анна Степановна
Бракосочетание
26.08.1887
Рождение ребёнка
15.08.1890
Сын: Voeikov Vladimir Ivanovich
Мать ребёнка: Voeikov Maria Alexandrovna
Рождение ребёнка
02.06.1892
Сын: Voeikov Leonide Ivanovich
Мать ребёнка: Voeikov Maria Alexandrovna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.05.1897