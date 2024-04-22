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Воейков Иван Петрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.08.1854

Дата смерти

07.05.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1854

Отец: Воейков Пётр Степанович

Мать: Воейкова Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.08.1887

Жена: Voeikov Maria Alexandrovna

Рождение ребёнка
15.08.1890

Сын: Voeikov Vladimir Ivanovich

Мать ребёнка: Voeikov Maria Alexandrovna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.06.1892

Сын: Voeikov Leonide Ivanovich

Мать ребёнка: Voeikov Maria Alexandrovna

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.05.1897
Москва, город федерального значения Москва
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