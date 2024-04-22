Селезнёва (Воейкова) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения04.04.1853
Дата смерти03.09.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1853
Отец: Воейков Пётр Степанович
Мать: Воейкова Анна Степановна
Бракосочетание
25.10.1870
Рождение ребёнка
27.10.1871
Дочь: Wilken Maria Dmitrievna
Отец ребёнка: Seleznev Dimitri Dmitrievich
Рождение ребёнка
1873
Сын: Seleznev Nikolai Dmitrievich
Отец ребёнка: Seleznev Dimitri Dmitrievich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.09.1874
Похороны
05.09.1874