Селезнёва (Воейкова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёва (Воейкова) Вера Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.04.1853

Дата смерти

03.09.1874

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1853

Отец: Воейков Пётр Степанович

Мать: Воейкова Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.10.1870

Муж: Seleznev Dimitri Dmitrievich

Рождение ребёнка
27.10.1871

Дочь: Wilken Maria Dmitrievna

Отец ребёнка: Seleznev Dimitri Dmitrievich

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1873

Сын: Seleznev Nikolai Dmitrievich

Отец ребёнка: Seleznev Dimitri Dmitrievich

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.09.1874
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
05.09.1874
Москва, город федерального значения Москва
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