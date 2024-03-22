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Seleznev Nikolai Dmitrievich
Seleznev Nikolai Dmitrievich
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1873
Пол
Мужской
Отец
Seleznev Dimitri Dmitrievich
1844 г.р.
Мать
Селезнёва (Воейкова) Вера Петровна
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец:
Seleznev Dimitri Dmitrievich
Мать:
Селезнёва Вера Петровна
Москва
, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
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