Seleznev Nikolai Dmitrievich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Seleznev Nikolai Dmitrievich

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Seleznev Dimitri Dmitrievich

Мать: Селезнёва Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
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