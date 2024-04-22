Seleznev Dimitri Dmitrievich
Место рождения
Дата рождения29.11.1844
Дата смерти1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1844
Бракосочетание
25.10.1870
Жена: Селезнёва Вера Петровна
Рождение ребёнка
27.10.1871
Дочь: Wilken Maria Dmitrievna
Мать ребёнка: Селезнёва Вера Петровна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Seleznev Nikolai Dmitrievich
Мать ребёнка: Селезнёва Вера Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1883