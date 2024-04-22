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Seleznev Dimitri Dmitrievich

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

29.11.1844

Дата смерти

1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
25.10.1870

Жена: Селезнёва Вера Петровна

Рождение ребёнка
27.10.1871

Дочь: Wilken Maria Dmitrievna

Мать ребёнка: Селезнёва Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1873

Сын: Seleznev Nikolai Dmitrievich

Мать ребёнка: Селезнёва Вера Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1883
Москва, город федерального значения Москва
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