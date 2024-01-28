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Бондарев Федор Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Бондарев Фома Гаврилович

Мать: Бондарева Мария Петровна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 627об
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
19.12.1845 ст.

Сын: Бондарев Данил Федорович

Мать ребёнка: Бондарева Елена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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