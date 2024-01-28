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Бондарев Данил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1845 ст.

Отец: Бондарев Федор Фомич

Мать: Бондарева Елена Дмитриевна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Дмитренкова (Бондарева) Мария Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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