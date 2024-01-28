Бондарев Данил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1845 ст.
Отец: Бондарев Федор Фомич
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Дмитренкова (Бондарева) Мария Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно