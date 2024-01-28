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Бондарева Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
19.12.1845 ст.

Сын: Бондарев Данил Федорович

Отец ребёнка: Бондарев Федор Фомич

Смерть
Неизвестно

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