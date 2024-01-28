Бондарева Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 628
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бондарев Федор Фомич
Отец ребёнка: Бондарев Фома Гаврилович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бондарев Антон Фомич
Отец ребёнка: Бондарев Фома Гаврилович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Бондарева) Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Бондарев Фома Гаврилович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Бондарева) Екатерина Фоминична
Отец ребёнка: Бондарев Фома Гаврилович
Смерть
Неизвестно