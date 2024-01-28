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Бондарева Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 628
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бондарев Федор Фомич

Отец ребёнка: Бондарев Фома Гаврилович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бондарев Антон Фомич

Отец ребёнка: Бондарев Фома Гаврилович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Бондарева) Ксения Фоминична

Отец ребёнка: Бондарев Фома Гаврилович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Бондарева) Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Бондарев Фома Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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