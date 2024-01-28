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Бондарев Фома Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Бондарев Гаврила Иванович

Мать: Бондарева (Токарева) Матрена Семеновна

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 627об
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бондарев Федор Фомич

Мать ребёнка: Бондарева Мария Петровна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бондарев Антон Фомич

Мать ребёнка: Бондарева Мария Петровна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Бондарева) Ксения Фоминична

Мать ребёнка: Бондарева Мария Петровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Бондарева) Екатерина Фоминична

Мать ребёнка: Бондарева Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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