Бондарев Фома Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 627об
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
1818
Сын: Бондарев Федор Фомич
Мать ребёнка: Бондарева Мария Петровна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бондарев Антон Фомич
Мать ребёнка: Бондарева Мария Петровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Бондарева) Ксения Фоминична
Мать ребёнка: Бондарева Мария Петровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Бондарева) Екатерина Фоминична
Мать ребёнка: Бондарева Мария Петровна
Смерть
Неизвестно