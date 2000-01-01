Ануфриев Севастьян Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ануфриев Севастьян Абрамович

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Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ануфриев Абрам Ильич

Мать: Ануфриева Анастасия Яковлевна

Курская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Колот Екатерина Севостьяновна

Мать ребёнка: Ануфриева Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Ануфриев Никонор Севастьянович

Мать ребёнка: Ануфриева Татьяна Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ануфриев Семён Севастьянович

Мать ребёнка: Ануфриева Татьяна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ануфриева Татьяна Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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