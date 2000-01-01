Ануфриев Севастьян Абрамович
Место рожденияКурская губерния
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Курская губерния
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Колот Екатерина Севостьяновна
Мать ребёнка: Ануфриева Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ануфриев Никонор Севастьянович
Мать ребёнка: Ануфриева Татьяна Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ануфриев Семён Севастьянович
Мать ребёнка: Ануфриева Татьяна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно